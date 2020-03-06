У Кременчуці перед приїздом Зеленського почали терміново латати дороги. Відео

У Кременчуці на Полтавщині почали терміново латати ями на розбитих дорогах, готуючись до приїзду президента України Володимира Зеленського.

За словами місцевих жителів, "робота кипіла всю ніч". Очевидці також зняли те, що відбувається, на відео, які публікують у соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У терміновому порядку засипають ями до приїзду президента. Там їх багато років не ремонтували. Люди самі засипали щебенем", – коментує автор ролика.

У Кременчуці всю ніч латали ями на дорогах до приїзду Зеленського

"Щоб ви розуміли, наскільки все серйозно. Безсонна ніч для працівників ШРБУ забезпечена, багато потрібно зробити, це тільки почали", – додає чоловік за кадром.

Водночас у соцмережах жителі міста вже жартують, мовляв, "нехай Зеленський щотижня приїжджає, може, і дороги кращими стануть".

Варто зазначити, що питання поїздки президента в Кременчук виникло, ймовірно, спонтанно – на зустрічі з підприємцями Полтавщини, яка відбулася під час робочої поїздки по області 5 березня.

У Кременчуці всю ніч латали ями на дорогах до приїзду Зеленського Скріншот із відео

Зокрема, голова наглядової ради підприємства Володимир Приходько поскаржився главі держави на складні відносини з "Укрзалізницею". За його словами, вона "зриває контракти з вітчизняним виробником" і вважає за краще купувати пасажирські та дизель-поїзди за кордоном.

У Кременчуці всю ніч латали ями на дорогах до приїзду Зеленського Скріншот із відео

"Завтра ми приїжджаємо до вас. Я викликав міністра інфраструктури. Зараз, після нашої зустрічі, ми розповімо йому про це питання. Він повинен приїхати одразу з моделлю вирішення проблеми", – відповів на це Зеленський.

Так, 6 березня глава держави відвідає Кременчук і побуває на Крюківському вагонобудівному заводі. Там йому покажуть потужності виробництва і готову продукцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський поспілкувався з українцями в Полтаві після робочого візиту. Люди, серед яких багато молоді, просили його зробити з ним фото, а деякі приходили, щоб потиснути руку і сказати добрі побажання.

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