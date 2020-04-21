У Кременчуці лікарня приховує дані про спалах коронавірусу: подробиці влади

Керівництво Кременчуцької центральної районної лікарні, де зафіксовано спалах захворюваності на коронавірус, свідомо приховує відомості про заражених пацієнтів, зокрема й медпрацівників.

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Про це інформує пресслужба Кременчуцької міської ради на офіційному сайті відомства. Там підкреслюють, що в медустанові не йдуть на діалог ні з владою, ні навіть із лабораторним центром.

"У місті зареєстровано 48 випадків захворювання на COVID-19. Така висока цифра пов’язана з тим, що спалах коронавірусної інфекції зафіксовано у ЦРЛ, яка розташована на території Кременчука… На жаль, її керівництво не йде на співпрацю ні з міською владою, ні з лабораторним центром, не повідомляє дані про виявлених хворих серед пацієнтів та працівників лікувального закладу", – йдеться в повідомленні.

У Кременчуці лікарня приховує дані про заражених коронавірусом пацієнтів

Зазначається, що задля уникнення поширення коронавірусу мер Кременчука Віталій Малецький звернувся до мешканців міста, які були госпіталізовані до центральної райлікарні або відвідували там хворих, мали контакти з пацієнтами та медичними працівниками в період із початку квітня 2020 року. Зокрема, він просить людей повідомити про такі факти своєму сімейному лікарю або ж на гарячу телефонну лінію 1563.

"Це дозволить їм насамперед подбати про власне здоров’я та здоров’я своїх рідних і близьких. Лікарі зв’яжуться з ними і розкажуть, як слід діяти в цій ситуації, стежити за своїм здоров’ям. У разі необхідності буде проведено тестування на COVID-19", – переконують у міськраді.

У відомстві ж інформують, що в стаціонарних відділеннях міських лікарень Кременчука з діагнозом пневмонія нині перебуває 40 осіб, у чотирьох – тяжкий перебіг хвороби (у двох пацієнтів підтверджено COVID-19, в інших – під питанням). Крім цього, в місті триває робота над виявленням можливих випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, проводяться експрестестування та направляються матеріали на ПЛР-дослідження до Полтавського обласного лабораторного центру.

"За минулу добу зроблено чотири експрестести: один показав позитивний результат, три – негативні. Загалом із початку пандемії проведено 278 експрестестувань. До Полтавського обласного лабораторного центру було направлено 262 зразки, 217 результатів отримано, 45 очікується, 29 показали позитивний результат", – зазначають у мерії Кременчука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на вівторок, 21 квітня, в Україні зафіксовано вже 6125 випадків зараження коронавірусом. 161 особа померла.

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