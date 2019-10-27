У Костянтинівці стартувала Школа кухарського мистецтва

У Костянтинівській Школі кухарського мистецтва 27 жовтня розпочався новий навчальний сезон. Студенти і школярі Донецької області вчитимуться готувати у найкращих шеф-кухарів України.

Освітня установа була створена Фондом Бориса Колеснікова з метою надати підтримку студентам харчових вузів Донбасу, дати їм можливість пройти практику у кращих шеф-кухарів України.

"У березні мій благодійний Фонд зробив подарунок жителям Донецької області – відкрив Школу кухарського мистецтва. Заняття в ній стали настільки популярними, що у першому сезоні їх відвідали понад 5 тисяч осіб – студенти, учні, місцеві жителі. Ми робимо акцент на підготовці майбутніх кухарів, кондитерів, барменів, даємо можливість навчатися в Школі не тільки студентам профільних вузів Донбасу, а й старшокласникам", - розповів президент Фонду Борис Колесніков.

За його словами, цього разу Школа кухарського мистецтва також надасть можливість дізнатися багато нового і дорослим - кухарям шкіл і дитсадків, співробітникам закладів громадського харчування.

"У новому сезоні молодь вивчатиме техніки приготування унікальних страв кухонь народів світу. Провідні шеф-кухарі та кулінарні експерти поділяться з хлопцями знаннями і навичками, які обов'язково знадобляться їм у майбутньому. Також в нашій Школі зможуть підвищити кваліфікацію і підвищити фаховий рівень трудові колективи області – від співробітників шкільних їдальнях і дитсадків до працівників громадського харчування та виробництв", – додав Колесніков.

Новий сезон у Школі кухарського мистецтва почався з відкритого заняття з приготування страв японської кухні. Шеф-кухар Сергій Денисенко вчив студентів Костянтинівського професійного ліцею готувати популярну локшину з яловичиною і десерт – банан в темпура.

"Як відомо, мода циклічна. І мода на японську кухню – не виняток. Зараз вона знову на піку популярності. Сьогодні я демонстрував юним кухарям техніку приготування простих страв з доступними інгредієнтами, щоб кожен удома міг приготувати і порадувати батьків. Завжди із задоволенням даю майстер -класи в Школі кухарського мистецтва, у ній панує особлива позитивна атмосфера. Я пишаюся своїми учнями, мені імпонує їх прагнення до знань, цікавість, ентузіазм, вони всі талановиті. Дякую Фонду Бориса Колеснікова за цей внесок у молодь, колосальну підтримку і допомогу початківцям-кухарям. Упевнений, що з юними колегами ми не раз зустрінемося на кухнях кращих ресторанів, і тоді я буду ще більше пишатися їхніми досягненнями й уміннями", – підкреслив Денисенко.

Скористатися унікальною можливістю і навчитися готувати кращі страви світових кухонь - нескладно: досить залишити заявку на сайті Фонду Бориса Колесникова.

"Записатися в Школу кухарського мистецтва (вул. Європейська, 78) можуть студенти кулінарних навчальних закладів Донеччини (ліцеїв, технікумів, училищ, інститутів, університетів), учні шкіл регіону (9-11 класів), трудові колективи. Для цього необхідно організувати групу до 15 осіб, коректно заповнити реєстраційну форму на сайті Фонду, очікувати дзвінка менеджера з запрошенням на заняття", - пояснюють у Фонді.

Нагадаємо, Фонд Бориса Колеснікова впродовж 11 років реалізує благодійні освітні та спортивні проекти, які покликані виховати грамотне і здорове молоде покоління.

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