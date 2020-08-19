У командувача ВМС Неїжпапи виявили коронавірус – ЗМІ

У командувача Військово-морськими силами ЗСУ, контрадмірала Олексія Неїжпапи нібито діагностували коронавірус COVID-19.

Як повідомило "Думській" джерело в командуванні ВМС, тест показав позитивний результат ще 14 серпня. Через це на самоізоляцію з Неїжпапою нібито пішли ще кілька десятків офіцерів. Адже вони контактували з хворим останнім часом.

Однак співрозмовник запевнив, що на обороноздатності України інцидент ніяк не позначиться. Оскільки і в командувача ВМС ЗСУ, і в інших військових моряків захворювання протікає безсимптомно, вони працюють віддалено та підтримують зв'язок один з одним.

Нагадаємо, що раніше на коронавірус захворів командувач НГУ Микола Балан. Хвороба протікала в легкій формі. Майже через місяць після інфікування, 13 травня, він повернувся до роботи.

Крім того, підозра на COVID-19 була в голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеки. Його госпіталізували з високою температурою, але тест не підтвердив інфекцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку серпня на флагмані ВМС ЗСУ фрегаті F130 "Гетьман Сагайдачний" також виявили хворого на коронавірусну інфекцію (COVID-19). Після цього 30 моряків розмістили на карантин у вертолітному ангарі фрегата.

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