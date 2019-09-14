"У колясці зброя?" Цимбалюк розповів про чад пропаганди в Росії

Український журналіст Роман Цимбалюк, який працює в Москві, розповів, як росіяни під впливом пропаганди запідозрили його в перевезенні зброї в дитячій колясці.

Кумедною історією він поділився на своїй сторінці у Facebook. Журналіст підкреслив, що в цілому він вже звик до настороженого відношення до нього громадян країни-агресора.

"На недоброзичливі погляди в Москві я давно не звертаю уваги – тонкощі професії. Мої сусіди в будинку очевидно знають, хто я. Ми завжди вітаємося. Однак, коли сусідка за сходовою кліткою, дивлячись на дитячу коляску "Макларен" у фірмовому червоному чохлі, на повному серйозі запитала, чи не зброя там, я зрозумів, що сила російської пропаганди – безмежна, бо в свідомості звичайної людини українець – якщо не ворог, то точно підозріла особа. Підозріла особа з дитячою коляскою", – іронізує Цимбалюк.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк заявив, що гріхи, в яких сучасні росіяни намагаються звинуватити Україну, насправді притаманні їм самим і щільно вкоренилися в їх свідомості. Він вважає, що в їх головах "живе Гітлер".

Також журналіст упевнений, що росіяни повинні забути про тезу про "братні народи" після того, як окупували частину території України. Він запевнив окупантів в тому, що ніщо вже не зможе змінити тональність українсько-російського діалогу.

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