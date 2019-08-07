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У Кирилівці відпочивальники вигадали "цікаву розвагу": фото і відео

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На відомому курорті Кирилівка в Запорізькій області, на узбережжі Азовського моря, відпочивальники вигадали собі "розвагу". Вони дістають медуз із води та викидають на берег.

Як повідомило видання "РИА Мелитополь", деякі люди навіть закопують корнеротів в пісок, будуючи гірки (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За інформацією видання, в Кирилівці медузи вже анітрохи не лякають курортників.

Медуза

Медуза

РИА Мелитополь

Так, вчені пояснили, що така кількість корнеротів не свідчить про екологічну катастрофу. Це циклічна норма природи, адже медузи слідують за рівнем солі у воді. Чим він вищий — тим більше їх буде.

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Медуза

Медуза

РИА Мелитополь

Відпочивальники

Відпочивальники

РИА Мелитополь

Медуза

Медуза

РИА Мелитополь

Як повідомляв OBOZREVATEL, на популярному курорті Кирилівка узбережжя заполонили медузи: їх нашестя пов'язано з підвищенням солоності моря, яке є незворотнім процесом. Це значно зіпсувало відпочинок пляжникам.

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Місце
Україна Запоріжжя
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