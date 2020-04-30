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30 квітня • оновлено в 23:06
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У Київському СІЗО з'являться VIP-камери: у Малюськи розповіли подробиці

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Платні камери в слідчих ізоляторах України з'являться спершу в Київському СІЗО, де підготують шість місць.

Про це в інтерв'ю "Слідство.Інфо" розповіла заступниця Міністра юстиції Олена Висоцька, зазначивши, що такі нововведення повинні викорінити корупційну складову в місцях позбавлення волі.

"Ми зараз облаштовуємо ці камери в ручному режимі і знаємо, скільки їх буде в кожній установі. Починаємо з Київського СІЗО. У ньому шість місць.

Також у нас є інформація щодо наповнення спецрахунків. І в такий спосіб ми можемо раз на тиждень чи на місяць співставляти інформацію, яка подається адміністрацією, із фактичним перебуванням когось у камерах. Нас не цікавить, хто саме перебуває. Перебуває – значить, у цей день має бути оплата", – розповіла вона.

Висоцька додала, що договір щодо поселення в поліпшену камеру буде укладатися між ув’язненими і адміністрацією в письмовому вигляді. Мін'юст також встановить систему відеоспостереження для моніторингу заповнення таких камер.

Раніше з ініціативою введення VIP-камер виступив глава відомства Денис Малюська, пояснивши таке рішення бажанням зібрати гроші на реформу інфраструктури міністерства, оскільки в бюджеті не вистачає коштів на це.

СІЗО в Україні. Ілюстрація

СІЗО в Україні. Ілюстрація

argumentua.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що вважає засуджених до довічного ув'язнення інтелігентною та цікавою категорією засуджених. Він додав, що наймав би таких людей на роботу.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
Тег
Міністерство юстиції України
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