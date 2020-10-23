У Києві від коронавірусу померла активістка

У Києві від наслідків коронавірусу COVID-19 померла активістка патріотичного та ветеранського руху Оксана Животкова.

Про це написали на Telegram-каналі Національного корпусу. Померлій жінці було 53 роки. Її життя обірвалося 21 жовтня.

"Пані Оксана – невід'ємна частина націоналістичного руху. На превеликий жаль, їй не вдалось побороти захворювання на COVID-19. Оксана була еталоном справжньої української жінки. Родом із Харкова. Здобула педагогічну та дизайнерську освіту. Викладала в педуніверситеті. В патріотичному русі – з 2007 року", – йдеться в повідомленні.

Животкова займалася юридичними питаннями та документообігом в організації "Патріот України". Крім того, з початку війни вона допомагала ексбійцям проходити реабілітацію, а згодом стала активісткою Харківського осередку ЦК "Азов". До останніх днів жінка працювала в центральному штабі Національного корпусу в Києві.

"Вона стала берегинею переважно чоловічого колективу. Побратими завжди заручалися її підтримкою у складних ситуаціях. Берегиня сімейних цінностей, опора націоналістичного руху, справжня посестра по духу. Такою Оксана Василівна залишиться в нашій пам'яті. Висловлюємо співчуття родині та близьким", – зазначили в некролозі.

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