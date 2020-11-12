Лікували в друга сім'ї, хірурги могли помилитися на операції: подробиці смерті молодої дружини ексміністра Квіташвілі

У Києві через місяць після планової операції у відомій приватній клініці померла молода дружина ексміністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі Анастасія Островська. Лікарі зробили фатальну помилку під час першої операції, що і призвело до смерті дівчини. За збігом обставин директор клініки був хорошим другом сім'ї.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Друзі та рідні 35-річної Анастасії Островської в соцмережах розповідають, що сталося з нею. Її сестра Вероніка написала, що Анастасія вирушила на операцію з видалення каменів із жовчного в одну з відомих клінік столиці. Процедура мала бути не найскладнішою, до того ж, робили її лапороскопічним способом, без розрізу.

"Однак під час операції лікарі випадково відрізали судину, яка живила печінку ... операція, яка мала тривати 40 хвилин, тривала 5 годин, тому що зупиняли кров. Потім була реабілітація тиждень, і знову ще одна операція через те, що погано були поставлені дренажі й рідина не відходила. Запевняли, що все добре зробили, але через тиждень почалася кровотеча. І знову операцію провели. Потім запевнили, що вона видужує і перевели її в клініку "Д." на реабілітацію.

На другий день у клініці зробили четверту операцію, яка стала останньою. Після цього вони вирішили не виводити її з наркотичного сну і не припиняти реанімаційних дій. Я приїхала в лікарню без дзвінка, інтуїтивно, але вони 5 хвилин як від'єднали її від усіх апаратів. Протягом усього лікування хірурги говорили, що роблять все можливе", – написала сестра Вероніка.

Вероніка також на своїй сторінці пише, що її сестра Анастасія протягом місяця мучилася після фатальної помилки лікарів. "Вибач, що не захистила Тебе! Вибач, що не вберегла!", – написала вона.

Увечері 9 листопада Анастасія померла. Прощання з нею пройшло увечері 11 листопада в соборі на Лівому березі. Поховати її вирішили у Львові.

За збігом обставин директор клініки є хорошим знайомим сім'ї – в Анастасії на сторінці є фото з його сім'єю, влітку вони разом були в Кам'янець-Подільському.

Сама Анастасія родом зі Львова. З Олександром Квіташвілі вона познайомилася, коли працювала в одному з департаментів Міністерства охорони здоров'я. Свою кар'єру в Києві вона починала з роботи в Раді національної безпеки України (РНБО).

Останнім часом Анастасія працювала в громадській організації Національна платформа "Діалог про мир і безпечну реінтеграцію".

Як розповів нам її керівник, політолог Олег Саакян, Анастасія була координатором цього проєкту. "На ній були організаційні функції. Вона була дуже життєрадісною, з хорошою освітою. Відмінно знала англійську мову. Вона хотіла розвиватися у сфері політики, у неї були перспективи", – говорить Саакян.

Також він зазначає, що ні він, ні команда нічого не знали про її проблеми зі здоров'ям. "В останні місяці вона з нами вже не співпрацювала, і ми не перетиналися і не знали про це. Але ніщо не віщувало біди, тому ми всі в шоці від цієї звістки. До того ж це пов'язано з лікарською помилкою, така несподівана смерть. Їй би ще жити і жити, радіти життю", – каже політолог.

З Олександром Квіташвілі Анастасія разом уже давно. "Вони були дуже щасливою парою. Зважаючи на її висловлювання про чоловіка, вони любили один одного. І я через те розумію стан Олександра, він зараз просто розбитий", – говорить Саакян.

Подруга Анастасії розповіла, що дівчина завжди була дуже відкритою. "Навіть коли вона переїхала і працювала в Києві, вона завжди допомагала. Якщо потрібно було, щоб зробили операцію, або оглянув якийсь професор, вона завжди влаштовувала зустрічі та завжди з позитивним результатом", – каже подруга.

Анастасія завжди любила подорожувати, на її сторінці багато фото з її поїздок до Грузії і по Україні.

І що цікаво, сама Настя з багатодітної сім'ї. У неї, крім сестри, ще є два брати. Молодша сестра працює моделлю, знімається в кіно, а один із братів закінчив режисерський факультет, знімається в кіно, працює актором.

А мама Анастасії відома у Львові спортсменка. Вона чемпіон світу і Європи з бігу на 100 км, по 12-годинному бігу, багатоденному бігу, "10 марафонів за 10 днів". Анастасія також займалася спортом і завдяки цьому сильно схудла.

Років зо три тому вони в студії "Сніданку" разом із тренером Литвиновою та мамою показували, як потрібно робити вправи.

Чи буде родина робити подальші кроки, щоб покарати тих, хто винен у смерті Анастасії Островської, поки невідомо.