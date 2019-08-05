У Києві похолоднішає до +10: з'явився прогноз на початок тижня

У понеділок, 5 серпня, в Києві очікується різке похолодання до +10 градусів, однак така погода буде тільки до обіду.

Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що вдень температура повітря в українській столиці підвищиться.

"Вночі та вранці в столиці передбачається +10 ... +11 градусів. Вдень +20 градусів. Однак день обіцяє бути сонячним", – зазначила вона.

За словами Діденко, можливі короткострокові дощі у деяких районах столиці, проте переважно робочий тиждень у Києві почнеться без опадів.

"І вітер вщухне. Пориви окремі залишаться, однак уже без штормових", – додала синоптик.

У вівторок, 6 серпня, Укргідрометцентр обіцяє в українській столиці вночі +10 ... +12 градусів, а вдень +22... +24 без опадів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Діденко розповіла, що циклон почав відступати, і вже 6-7 серпня прийде довгоочікуване потепління

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!