ЗМІ повідомили про інсульт у Кернеса на тлі COVID-19, прессекретарка відреагувала

У мера Харкова Геннадія Кернеса, за даними ЗМІ, нібито стався інсульт на тлі коронавірусу.

Таку інформацію, посилаючись на джерела в близькому оточенні політика, 16 вересня розповсюдило видання ZN.UA. Прессекретарка Кернеса Тетяна Грузинська в коментарі виданню "Гордон" не спростувала і не підтвердила заяву.

"Стан здоров'я та діагноз – це особиста інформація та лікарська таємниця", – сказала вона.

Журналісти писали, що інсульт нібито стався кілька днів тому і викликав порушення мови "і не тільки".

Кернеса нібито намагалися екстрено перевезти на лікування в Німеччину або Ізраїль, але жодна з країн не погодилася прийняти хворого через його інфікування.

Зазначається, що директор департаменту інформації та зв'язків із громадськістю міськради Юрій Сидоренко розповідав, що 14 вересня говорив із Кернесом.

Мер Харкова "дуже багато і дуже голосно сміявся" над повідомленнями в ЗМІ про те, що він "в комі", заявив Сидоренко.

ZN.UA зі свого боку стверджує, що в міськраді "ретельно оберігають і приховують" інформацію про стан здоров'я мера.

"Там розгублені не тільки по-людськи, але і політично – все сталося напередодні місцевих виборів, на яких Геннадій Кернес виглядав безальтернативним кандидатом і переможцем", – заявлялося в статті.

Увечері 16 вересня Telegram-канал "Netipichnyi_Kharkov" повідомив про приземлення в аеропорту медичного борту авіакомпанії FAI rent-a-jet. Припускається, що цей лайнер нібито відправився для транспортування Кернеса в лікарню Німеччини.

Крім того, очевидці зняли на вулицях міста колону машин швидкої допомоги. Вони нібито перевозили політика до аеропорту.

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