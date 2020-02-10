У Карпатах зняли страшну сніжну бурю: апокаліптичні відео

У мережі показали сильний вітер, який розгулявся на вершині однієї з найвищих гір Закарпаття – Плаї, де розташована метеостанція.

Відео на сторінці у Facebook опублікував Сергій Мальчевський. Саме в цьому регіоні синоптики попереджали про помаранчевий рівень небезпеки (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрана).

"10.02.2020. Вітер південно-західний, 34-40 м/с, дуже сильний поземок", – прокоментував приголомшливе відео автор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 10 лютого, різко погіршиться погода. Очікуються сильні пориви вітру, мокрий сніг та хуртовини.

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