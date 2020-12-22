У Карпатах замерзло найбільше озеро Синевир. Фоторепортаж

У Міжгірському районі Закарпаття замерзло найбільше озеро Українських Карпат – Синевир.

Як повідомляє "Укрінформ", зараз плесо водойми повністю вкрите кригою (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Туристів біля озера обмаль. Ті, що є, вільно гуляють кригою – зараз озеро можна пройти вздовж і впоперек, дістатися центрального острівця з українським прапором і перейти замерзлою водою до пам'ятника Сині та Виру на протилежному березі", – зазначає видання.

21 грудня денна температура повітря становила тут -3 градуси. Унизу, у селі Синевирська Поляна, удень немає морозу й річка Теребля не скована кригою.

Озеро Синевир розташоване на висоті 989 м над рівнем моря. Має середню площу 4-5 гектарів, його середня глибина становить 8-10 м, максимальна – 22-24 м.

Купатися в Синевирі заборонено. Вода тут холодна і навіть улітку максимально нагрівається лише до 13 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році у Болгарії через надзвичайно холодну зиму вперше за 63 роки замерзло Чорне море.