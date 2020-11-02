У Карпатах випав сніг та вдарив мороз. Фото

Вранці у понеділок, 2 листопада, в українських Карпатах була зафіксована справжня зимова погода. Там випав сніг та вдарив мороз.

Відповідну інформацію оприлюднили на сторінці Чорногірського пошуково-рятувального поста у Facebook. Зокрема, істотне похолодання прийшло на гору Піп Іван.

"Станом на 07:20, 02 листопада 2020 року, на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер західний, 4-5 м/с, температура повітря -4°С", – йдеться в повідомленні.

Українці із захватом відреагували на прихід зими у Карпатах і залишили під яскравим фото свої коментарі.

"Кожен ранок дивлюся на їхні фото. Просто клас!", "Хочу туди", "Краса", "Супер", "Оце краса", – захоплюються користувачі мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 жовтня українські Карпати також засипало снігом, а температура повітря знизилася до -4 градусів. Тоді зима прийшла на гору Піп Іван Чорногірський і на гірськолижні курорти Буковель, Драгобрат та Захар Беркут.