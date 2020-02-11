У Карпатах випало понад метр снігу. Фото

Висота снігового покриву в українських Карпатах станом на ранок 11 лютого досягла майже 1,3 метра.

Такі дані опубліковані на сторінці відділу гідропрогнозів Українського гідрометцентру у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Карпатах випало більше метра снігу. фото facebook.com/lavyny.official

На сніголавинній станції Пожежевська температура повітря станом на 08:00 складала 5 градусів морозу, вітер південно-західний 8-12 м/с. Висота снігового покриву становить від 36 до 127 сантиметрів. Сніг хуртовинний і стабільний.

На сніголавинній станції Плай снігу випало менше – від 22 до 26 сантиметрів. Сніг свіжий пиловидний і добре закріплений. Температура повітря на 08:00 складала 4 градуси морозу, вітер південно-західний 9-13 м/с, ожеледь.

Снігопад у Карпатах facebook.com/lavyny.official

Як повідомляв OBOZREVATEL, на середу, 12 лютого, синоптики прогнозують в Україні дощ і сніг. Також очікується перепад тиску.

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