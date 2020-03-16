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16 березня • оновлено в 14:54
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У Карпатах випало більш як метр снігу: українців попередили про небезпеку

1.5т
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В українських Карпатах висота снігового покриву подекуди сягає 130 см.

Як повідомляється на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах", на сніголавинній станції Пожежевська висота снігового покриву становить 31-130 см. Сніг свіжий, добре закріплений.

У Карпатах випало більш як метр снігу: українців попередили про небезпеку

pixabay.com

На горі Драгобрат сніговий покрив досягає 121 см.

На сніголавинній станції Плай випало 25-38 см снігу, він свіжий, пилоподібний, дуже добре закріплений і стабільний.

Помірна сніголавинна небезпека (ІІ рівень) очікується 16-17 березня у високогір'ї Закарпатської та в горах Івано-Франківської областей.

Низька сніголавинна небезпека (І рівень) збережеться в горах Львівської та Чернівецької областей.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у зв'язку з погіршанням погодних умов у Карпатах зберігається сніголавинна небезпека.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
Карпати погода
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