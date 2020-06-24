У Карпатах у розпал повені помітили машину для вивезення лісу

Під час повені в Карпатах помітили лісовоз

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як машина для вивозу лісу-кругляка їде під одним із мостів в Карпатах під час повені.

Кадри оприлюднили на сторінці спільноти "Баба і кіт" у Facebook. "Повінь повінню, а ліс різати треба", – із сарказмом відзначили автори публікації (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На ролику машина буквально пливе по гірській річці, що розлилася. До речі, в момент зйомки вона була не завантажена деревиною.

Трал для вивозу лісу їхав просто розливом річки Скріншот відео

Кадри глибоко обурили багатьох українців, і вони висловили своє обурення з приводу браконьєрської вирубки лісів у Карпатах в численних коментарях.

"За все потрібно платити. На лісі заробили всі. Різали, пиляли, експортували і вср*лися. Тепер природа б'є по гвалтівниках", "Сказитиися! Люди, ви подуріли там чи що? Вам же самим там жити", "Тю , теж мені проблема – ось далекобійники, це так! це "заср*нці", "Ліс сам себе не спиляє", "Арахамії терміново потрібна корабельна сосна", – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL: