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24 травня • оновлено в 15:18
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У Карпатах раптово випав сніг: з'явилося фото

1.1т
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На Чорногірському хребті в українських Карпатах в неділю, 24 травня, раптово випав сніг і похолодало практично до зимових показників.

Про це повідомили на офіційній сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook. Зокрема, опади спостерігаються на горі Піп Іван.

"Станом на 13:15 24 травня 2020 року на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря +2°С, вітер південно-західний 7 м/с, сніг, обмежена видимість до 70 метрів", – попередили в повідомленні.

Сніг у Карпатах

Сніг у Карпатах

Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 6 травня в Україні на Закарпатті випав сніг, а у Львові взагалі спостерігалася заметіль. На горі Піп Іван тоді сніжило три дні, а температура знизилася до -6 градусів.

  • 3 травня на горі Драгобрат зафіксували 57 см снігового покриву, а на станції Пожижевська висота снігу становила 82 см. Через це Укргідрометцентр побоювався загрози сходження лавин.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
Теги
погода Карпати
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