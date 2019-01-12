У Карпатах піднявся потужний сніговий вихор: страхітливе відео

Українським лижникам вдалося зняти на відео сніговий вихор у високогір'ї Карпат.

На кадрах, викладених у мережі, видно, що круговорть піднялася серед гірськолижної траси. Сталося це в селі Пилипець на Закарпатті.

З туристів нікого не зачепило, обійшлося без жертв. Однак, видовище було страхітливим.

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Карпатах знайшли живим зниклого кілька днів тому лижника з Києва Ігоря Грищенка. Лижника транспортували у найближчий населений пункт, де передали лікарям швидкої допомоги. Тепер ним займаються медики.

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