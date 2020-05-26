У Карпатах напередодні літа намело майже пів метра снігу. Фото

Високогір'я Карпат за менш ніж тиждень до початку літа, 26 травня, замело хуртовинами й завалило снігом.

Зокрема, там випало 10-15 см снігу, а місцями й усі 30-40 см. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на сторінці у Facebook.

"Станом на 09:30 26.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -2°С, вітер північно-західній 5 м/с, хмарно", – йдеться у пості.

У Карпатах знову випав сніг

Рятувальники також попереджають про обмежену видимість через туман і сніг у горах – до 50 метрів.

Водночас українці, порівнюючи фото засніженої гори Піп Іван Чорногірський із погодою на більш рівнинній місцевості, у коментарях зазначають, мовляв, не віриться, що там намело стільки снігу. Крім цього, зізнаються, що наприкінці травня їм таки вже хочеться тепла.

Гору Піп Іван Чорногірський замело снігом 26 травня Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

"Дивлячись на буковельскі камери, аж не віриться – там просто дощ – мокра весна!", "Тепла вже хочеться!" – коментують користувачі.

Реакція українців Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Чорногірському хребті в українських Карпатах в неділю, 24 травня, раптово випав сніг і похолодало практично до зимових показників.

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