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26 травня • оновлено в 11:19
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У Карпатах напередодні літа намело майже пів метра снігу. Фото

1.2т
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Високогір'я Карпат за менш ніж тиждень до початку літа, 26 травня, замело хуртовинами й завалило снігом.

Зокрема, там випало 10-15 см снігу, а місцями й усі 30-40 см. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на сторінці у Facebook.

"Станом на 09:30 26.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -2°С, вітер північно-західній 5 м/с, хмарно", – йдеться у пості.

У Карпатах знову випав сніг

У Карпатах знову випав сніг

Рятувальники також попереджають про обмежену видимість через туман і сніг у горах – до 50 метрів.

Водночас українці, порівнюючи фото засніженої гори Піп Іван Чорногірський із погодою на більш рівнинній місцевості, у коментарях зазначають, мовляв, не віриться, що там намело стільки снігу. Крім цього, зізнаються, що наприкінці травня їм таки вже хочеться тепла.

Гору Піп Іван Чорногірський замело снігом 26 травня

Гору Піп Іван Чорногірський замело снігом 26 травня

Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

"Дивлячись на буковельскі камери, аж не віриться – там просто дощ – мокра весна!", "Тепла вже хочеться!" – коментують користувачі.

Реакція українців

Реакція українців

Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Чорногірському хребті в українських Карпатах в неділю, 24 травня, раптово випав сніг і похолодало практично до зимових показників.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карпати Погода в Карпатах
Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
снігопад Карпати
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