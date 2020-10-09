У Кабміні сказали, за якої умови введуть режим НС в Україні
Ініціювати такі радикальні обмеження має лише президент
Утім, навесні державі вдалося оминути цей сценарій
Нагадаємо, нардеп Михайло Радуцький заявив, що в Україні замість повторного жорсткого карантину може бути введено "карантин вихідного дня"
Режим надзвичайного стану через ситуацію з коронавірусом в Україні буде введено лише в тому разі, якщо такий крок ініціює президент.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Утім, на його думку, поки підстав для таких радикальних заходів безпеки немає.
"Ми готували проєкт указу президента про запровадження надзвичайного стану навесні. Як ви знаєте, ми обійшлися без цього. Причому показники були зовсім інакшими. Ми входили в невідому для нас епідеміологічну ситуацію. Якщо буде потреба й це буде ініційовано президентом України, ми розглянемо такий варіант. Але я зараз не бачу такої потреби", – зазначив урядовець.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні офіційно підтверджено вже 250 538 випадків коронавірусної інфекції. З них 5 804 – виявлено за минулу добу, 8 жовтня, що стало новим рекордом щодо добового приросту.
Від COVID-19 у країні померли вже 4779 осіб (+89 за добу), а вилікуватися вдалося 110 650 (+2 417).
Найбільше нових випадків коронавірусу було виявлено в трьох регіонах – на Харківщині (630), у Києві (567), а також в Одеській області (403).
З огляду на таку статистику прем'єр-міністр Денис Шмигаль скликав термінову нараду з головами обласних державних адміністрацій та міністрами.
Очільник уряду доручив головному санітарному лікарю Вікторові Ляшку та головам ОДА поставити на особистий контроль роботу "коронавірусних" гарячих ліній.
Також обговорювалася проблема затримок доплат до заробітних плат медичним працівникам і необхідність звільнення чиновників, через яких вона виникла.