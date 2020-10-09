У Кабміні сказали, за якої умови введуть режим НС в Україні

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
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  • Ініціювати такі радикальні обмеження має лише президент

  • Утім, навесні державі вдалося оминути цей сценарій

  • Нагадаємо, нардеп Михайло Радуцький заявив, що в Україні замість повторного жорсткого карантину може бути введено "карантин вихідного дня"

У Кабміні розповіли, чи вводитимуть режим НС через рекорд COVID-19

Режим надзвичайного стану через ситуацію з коронавірусом в Україні буде введено лише в тому разі, якщо такий крок ініціює президент.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Утім, на його думку, поки підстав для таких радикальних заходів безпеки немає.

"Ми готували проєкт указу президента про запровадження надзвичайного стану навесні. Як ви знаєте, ми обійшлися без цього. Причому показники були зовсім інакшими. Ми входили в невідому для нас епідеміологічну ситуацію. Якщо буде потреба й це буде ініційовано президентом України, ми розглянемо такий варіант. Але я зараз не бачу такої потреби", – зазначив урядовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКарантин в УкраїніКоронавірусКабінет Міністрів УкраїниОлег Немчінов