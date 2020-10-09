У Кабміні сказали, за якої умови введуть режим НС в Україні

Режим надзвичайного стану через ситуацію з коронавірусом в Україні буде введено лише в тому разі, якщо такий крок ініціює президент.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Утім, на його думку, поки підстав для таких радикальних заходів безпеки немає.

"Ми готували проєкт указу президента про запровадження надзвичайного стану навесні. Як ви знаєте, ми обійшлися без цього. Причому показники були зовсім інакшими. Ми входили в невідому для нас епідеміологічну ситуацію. Якщо буде потреба й це буде ініційовано президентом України, ми розглянемо такий варіант. Але я зараз не бачу такої потреби", – зазначив урядовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL: