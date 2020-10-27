У Кабміні пояснили, чому гроші для онкохворих віддали на дороги

Перерозподіл коштів, передбачених МОЗ за програмою по удосконаленню молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань, дозволить реалізувати незавершений проєкт у наступному році.

Про це з посиланням на пресслужбу уряду повідомляє "Європейська правда".

"Рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів щодо перерозподілу коштів для проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" дозволяє забезпечити його повну реалізацію у наступному році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уряд підтримав рішення Комісії щодо перерозподілу коштів з необхідністю передбачення цих коштів для завершення даного проекту у 2021 році.

З цією метою Мінекономіки внесено постанову, яка забезпечить виконання цього рішення у наступному році. Рішення про перерозподіл буде погоджено бюджетним комітетом.

"Додатково зазначимо, що рішення Комісії про перерозподіл було прийнято на підставі моніторингу реалізації проекту у 2020 році (сума використаних коштів за 8 місяців поточного року становить 0,4%) і неможливості реалізації цього проекту у 2020 році", - повідомили в Кабміні.

"Усі рішення щодо перерозподілу коштів приймаються Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів, яка складається з 8 членів уряду та 17 народних депутатів членів Комітету ВРУ з питань бюджету. Останнє засідання Комісії відбулося 29 вересня 2020 року", - додали в пресслужбі.

Народний депутат з фракції "Слуга Народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Олександр Трухін заявив, що інформація про направлення на ремонт доріг 61,5 млн гривень, які начебто були передбачені для програми Міністерства охорони здоров’я щодо боротьби з онкозахворюваннями, "викладена маніпулятивно".

"У 2020 році на реалізацію програми Міністерства охорони здоров’я по удосконаленню молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань, зокрема будівництво онкоцентру, було передбачено 116 млн гривень. Проте протягом дев’яти місяців ці кошти так і не були використані.

Зокрема, не була розроблена відповідно проектно-кошторисна документація, не проведені тендери та не обрані підрядники, які реалізуватимуть проект.

Тому у вересні Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проектів на своєму засіданні, відповідно до регламенту і законодавства, вирішила залишити на проект МОЗ 1,3 млн гривень – для проведення першочергових робіт, а решту коштів перерозподілити на більш нагальні програми", - заявив нардеп.

Як повідомлявOBOZREVATEL, Кабінет міністрів передав на дороги у Львівській області 61,6 млн грн з бюджетної програми, яка передбачала кошти на вдосконалення діагностики онкологічних захворювань.

Українців обурив цей факт: у соцмережах з'явилося багато гнівних коментарів.