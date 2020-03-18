У Івано-Франківську померла 56-річна жінка, у якої підозрювали коронавірус

У інфекційній лікарні Івано-Франківська померла 56-річна жінка, наявність у неї коронавірусу ще перевіряють.

Про це повідомило видання galka.if з посиланням на працівників медзакладу. Там розповіли, що померла потрапила у лікарню після трьох днів хвороби за направленням терапевта.

З кожним днем її стан погіршувався, тож врятувати життя хворої не вдалося. Лабораторно у неї вже підтверджений грип типу А. Її аналізи відправили у Київ для перевірки на коронавірус – результати дослідження будуть 18 березня.

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У виданні зазначили, що жінка працювала в Івано-Франківську, за межі країни в останні тижні не виїжджала, тому у медзакладі мають сумніви, що у неї крім грипу виявлять коронавірус.

Зазначимо, нині у Києві перевіряють три підозри на коронавірус у мешканців Івано-Франківщини.

Нагадаємо, раніше керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін заявив, що носіїв коронавірусу COVID-19 в Україні може бути в рази більше, ніж про це говорять офіційні дані. Разом з тим, пандемія може закінчитися вже в квітні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні кількість заражених коронавірусом громадян збільшилася до 14 осіб, двоє з них – померли.

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