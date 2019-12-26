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26 грудня • оновлено в 17:09
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/ Суспільство

"Скинули все московське": в Україні вперше відсвяткували Різдво за новим стилем

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У день католицького Різдва Христова, 25 грудня, на Волині у православному храмі провели першу літургію за новим стилем – відповідно до Новоюліанського календаря.

Про це повідомляється на сайті Волинської єпархії Православної церкви України (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Ймовірно, це перша така служба, яку провели в цей день у головному єпархіальному храмі православних і на Волині, і в Україні", – йдеться у повідомленні.

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У храмі ПЦУ вперше відсвяткували католицьке Різдво

У храмі ПЦУ вперше відсвяткували католицьке Різдво

pravoslaviavolyni.org.uа

Зазначається, що собор був заповнений людьми. Після проголошення Євангелія зачитали різдвяне послання Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

У проповіді владика Михаїл вкотре наголосив на важливості духовного значення свята. Також керуючий єпархією подякував учасникам свята: "Спасибі всім вам, що ви нарешті скинули з себе старе московське з усіма традиціями – світськими і релігійними".

Після цього до присутніх звернувся єпископ Борис, який закликав усіх до взаємоповаги і застеріг від розколу суспільства. На завершення служби духовенство разом із вірянами виконали кілька колядок.

Зазначимо, на такий крок у головному єпархіальному храмі Волині пішли через звернення парафіян.

В єпархії наголосили, що в листопаді до них із відкритим листом звернулися віряни, які просили ввести святкування Різдва 25 грудня, не відкидаючи 7 січня. Митрополит Михайло схвалив це звернення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше митрополит Православної церкви України Олександр Драбинко заявив, що в країні можна ввести практику подвійного Різдва, щоб у всіх громадян була можливість відсвяткувати його у зручний час.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Різдво
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Теги
церква Католицька церква Православна церква України
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Junio Van
Junio Van
в конец одeбилили рагулей )
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Пигин Макс
Пигин Макс
Холуи. Тьфу, гадость!!!
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
А поститься они начинали тоже по григорианскому календарю? И Пасху будут праздновать вместе с Римом? Как дети малые - "назло маме отморожу пальчик, назло русским пойду в католики".
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