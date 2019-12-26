"Скинули все московське": в Україні вперше відсвяткували Різдво за новим стилем

У день католицького Різдва Христова, 25 грудня, на Волині у православному храмі провели першу літургію за новим стилем – відповідно до Новоюліанського календаря.
Про це повідомляється на сайті Волинської єпархії Православної церкви України (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
"Ймовірно, це перша така служба, яку провели в цей день у головному єпархіальному храмі православних і на Волині, і в Україні", – йдеться у повідомленні.
У храмі ПЦУ вперше відсвяткували католицьке Різдво
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Зазначається, що собор був заповнений людьми. Після проголошення Євангелія зачитали різдвяне послання Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.
У проповіді владика Михаїл вкотре наголосив на важливості духовного значення свята. Також керуючий єпархією подякував учасникам свята: "Спасибі всім вам, що ви нарешті скинули з себе старе московське з усіма традиціями – світськими і релігійними".
Після цього до присутніх звернувся єпископ Борис, який закликав усіх до взаємоповаги і застеріг від розколу суспільства. На завершення служби духовенство разом із вірянами виконали кілька колядок.
Зазначимо, на такий крок у головному єпархіальному храмі Волині пішли через звернення парафіян.
В єпархії наголосили, що в листопаді до них із відкритим листом звернулися віряни, які просили ввести святкування Різдва 25 грудня, не відкидаючи 7 січня. Митрополит Михайло схвалив це звернення.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше митрополит Православної церкви України Олександр Драбинко заявив, що в країні можна ввести практику подвійного Різдва, щоб у всіх громадян була можливість відсвяткувати його у зручний час.
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