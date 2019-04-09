У Хмельницькому школярки побили однокласницю: відео та деталі скандалу

У Хмельницькому в школі №28 семикласниці побили свою ровесницю.

Як повідомляє ТСН, підлітки підходили по черзі і наносили удари школярці, яка не пручалася. Весь процес був зняв на відео і опублікований в мережі.

За словами вчителів і інших однокласників, дівчатка "не хочуть вчитися, п'ють і курять". У школі стверджують, що раніше нічого не знали про конфлікт, а в департаменті освіти запевнили, що інцидент вже вичерпано.

При цьому родичі побитої семикласниці хочуть, щоб кривдниць покарали. Але батьки дівчинки поки що так і не написали заяву в поліцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жорстока бійка школярок сталася також в одній зі шкіл Києва. Дівчинку поставили на коліна і побили.

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