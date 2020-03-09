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9 березня • оновлено в 14:51
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У Херсонській ОДА влаштували еротичні танці до 8 Березня: головний герой образився. Відео

2.4т
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В Херсонській обласній державній адміністрації відсвяткували 8 Березня еротичними танцями. Чиновників розважав гурт "Степ" і дівчина у відвертій сукні та порваних капронових колготках.

Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі журналіста "Міст" Сергія Нітенка. Як видно на ролику, пікантний виступ припав до душі присутнім у залі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

У Херсонській ОДА на 8 Березня влаштували еротичні танці

У Херсонській ОДА на 8 Березня влаштували еротичні танці

колаж

За інформацією видання, концерт відвідали заступники голови ОДА Сергій Козир, Світлана Чепіга, Дмитро Бутрій і Вадим Чабан. Самого керівника області в залі не було. Від облради була присутня депутатка Тетяна Гасаненко.

Відео викликало бурхливу реакцію серед українців, проте фронтмен групи "Степ" вважає, що нічого незвичайного не трапилось.

"ОДА – це ж не церква! Чи там не люди?" – написав він у Facebook.

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Автор
Майя Лісовська
Тема
8 березня
Місце
Україна Херсон
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