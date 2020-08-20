У Херсоні серед ночі клали асфальт до приїзду Зеленського. Відео

У Херсоні перед приїздом Зеленського вночі клали асфальт.

У Херсоні робітники 19 серпня, напередодні приїзду до міста президента України Володимира Зеленського, серед ночі клали асфальт.

Відповідні відео опублікували на сайті місцевого видання "Міст". Зокрема, дорожні роботи велися на паркувальному майданчику біля будівлі "Укрпошти" на Бериславському шосе (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Показово, що насамперед техніка укочувала в асфальт майданчик, на якому Зеленський мав вручити сім нових машин листоношам.

За свідченнями очевидців, роботи почалися близько 22:00 і закінчилися дуже швидко, буквально за кілька годин.

Нагадаємо, що 19 серпня Зеленський здійснив візит до Запоріжжя. Після робочих зустрічей він відвідав заповідник "Хортиця", де козаки перевірили його на хоробрість небезпечним трюком.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як воїни ЗСУ вичерпували воду з калюж саморобними віниками напередодні візиту Зеленського на Волинь.

Пізніше старший офіцер відділення морально-психологічного забезпечення бригади Андрій Тюренков пояснив, що візит президента нібито ніяк не пов'язаний із роботами.

За його словами, військові готувалися до планового ремонту дороги, а для цього потрібно було осушити калюжі.

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