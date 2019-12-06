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6 грудня • оновлено в 13:49
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У Харкові затримали "злодія в законі" з РФ: усі подробиці й фото

1.4т
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У Харкові силовики затримали прибулого з Росії "злодія в законі" на прізвисько "Міндія Гальський".

Як повідомляє пресслужба МВС в Facebook, до України він приїхав, щоб відновити свій вплив.

"Міндія Гальський" прибув до Харкова з РФ і планував зустрітися з кримінальними елементами, щоб відновити свій вплив і визначитися з напрямками майбутньої "діяльності". Однак поліцейські, встановивши його місцеперебування, затримали "злодія", тим самим перешкодили його планам", – йдеться в дописі.

У Харкові затримали "злодія в законі" з Росії

У Харкові затримали "злодія в законі" з Росії

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Після всіх процедур представники міграційної служби будуть звертатися до суду про примусове його видворення за межі України із забороною в'їзду.

Правоохоронці повідомляють, що у 2013 році в Санкт-Петербурзі за згодою братів Буліскерія (Іка й Ліван "Гальські") Міндія отримав статус "злодія в законі".

Крім того, він у кримінальному середовищі є так званим "хрещеним батьком" "злодія в законі", відомого як "Тенґо Гальський (Пітерський)". Тенґо був затриманий 14 листопада на трасі Київ-Чоп у Рівненській області. Він прямував зі Львова до столиці, щоб обговорити питання щодо сфер його впливу на території країни.

У Харкові затримали "злодія в законі" на прізвисько "Міндія Гальський"

У Харкові затримали "злодія в законі" на прізвисько "Міндія Гальський"

Facebook \ ВМС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на території одного з відпочинкових комплексів Хмельницького правоохоронці завадили злочинній "сходці", на якій вітали "злодія в законі", і затримали 19 осіб.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Харків
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Чан Джеки
Чан Джеки
ПУТИН ИХ СЕГОДНЯ КРЫШУЕТ
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
В СБУ могли бы потихоньку и терять таких чертей, неужели нет спецподразделения, так создайте. Грохнули, закопали - и нет черта...
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Махно Володимир
Махно Володимир
так вроде как этого Миндия опустили на зоне! как вообще из петуха сделали вора в законе??? или вор в законе это и есть дырявый?!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Махно Володимир, спроси его самого...
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