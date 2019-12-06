У Харкові затримали "злодія в законі" з РФ: усі подробиці й фото

У Харкові силовики затримали прибулого з Росії "злодія в законі" на прізвисько "Міндія Гальський".

Як повідомляє пресслужба МВС в Facebook, до України він приїхав, щоб відновити свій вплив.

"Міндія Гальський" прибув до Харкова з РФ і планував зустрітися з кримінальними елементами, щоб відновити свій вплив і визначитися з напрямками майбутньої "діяльності". Однак поліцейські, встановивши його місцеперебування, затримали "злодія", тим самим перешкодили його планам", – йдеться в дописі.

У Харкові затримали "злодія в законі" з Росії

Після всіх процедур представники міграційної служби будуть звертатися до суду про примусове його видворення за межі України із забороною в'їзду.

Правоохоронці повідомляють, що у 2013 році в Санкт-Петербурзі за згодою братів Буліскерія (Іка й Ліван "Гальські") Міндія отримав статус "злодія в законі".

Крім того, він у кримінальному середовищі є так званим "хрещеним батьком" "злодія в законі", відомого як "Тенґо Гальський (Пітерський)". Тенґо був затриманий 14 листопада на трасі Київ-Чоп у Рівненській області. Він прямував зі Львова до столиці, щоб обговорити питання щодо сфер його впливу на території країни.

У Харкові затримали "злодія в законі" на прізвисько "Міндія Гальський" Facebook \ ВМС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на території одного з відпочинкових комплексів Хмельницького правоохоронці завадили злочинній "сходці", на якій вітали "злодія в законі", і затримали 19 осіб.

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