У Харкові закінчилися ліжка з киснем для хворих на COVID-19

У Харкові лікарні масово відмовляють у госпіталізації хворим на COVID-19 через переповненість. Ба більше, виняток не роблять навіть для тих, хто потребує кисневої підтримки.

Про це, як пише Vgorode, розповіла мешканка міста Ольга, у якої на небезпечну недугу захворіла літня мати. За словами жінки, ситуація настільки критична, що на виклик навіть не завжди приїжджає швидка.

"За результатами КТ у 15-й лікарні нам просто там рекомендували термінову госпіталізацію: пневмонія, низька сатурація – 70. Просто на КТ, у 15-ту лікарню, викликали швидку. Вони відмовилися нас куди-небудь везти, сказали: місць немає. Мамі потрібен кисень. А кисневих місць немає", – поскаржилася харків'янка.

За її словами, після цього вона з матір'ю поїхала в 17-ту лікарню, але там теж відмовили в госпіталізації, заявивши, що кисневих місць просто немає. Ольга з хворою мамою була змушена повернутися додому.

"Увечері викликали ще одну швидку, і ситуація повторилася. Молодик із нами мило поспілкувався, зателефонував – йому сказали "місць немає", і він поїхав. Наступного дня ми знову викликали швидку. Налаштувалися рішуче, що підемо до переможного кінця. Але в лікарні просто відмовляють у госпіталізації... У мене є документ про відмову", – сказала жінка.

У результаті домогтися приїзду швидкої вдалося лише після здачі тесту в приватній клініці. Однак на цьому проблеми інфікованої пенсіонерки не закінчилися, каже її донька.

"На швидкій було ралі "Париж – Дакар"! Ми змагалися з іншою швидкою: хто перший приїде, той займе місце. Але виявилося, що нам усе одно це місце не підходило, тому що без кисню, це було звичайне ліжко. Звісно, нам відмовили. Ми вмовили швидку повезти нас у ще одну лікарню. Там нам теж відмовили. І в підсумку у швидкій сказали: більше нікуди не повеземо, забирайте маму у свій транспорт та їдьте своїм ходом – або додому, або по інших лікарнях", – розповіла Ольга.

Зрештою її мама продовжила лікування вдома. Брак кисню частково компенсували за допомогою позиченого концентратора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше анестезіолог і консультант Харківської обласної інфекційної лікарні Володимир Корсунов розповів, що в місті через велику кількість нових хворих на коронавірус у реанімаціях не вистачає місць, а під лікарнями шикуються черги зі швидких.