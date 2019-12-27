У Харкові відкрили провадження проти голови ОДА та прокурора: у чому справа

У Харкові відкрили кримінальне провадження проти голови областної адміністрації Олексія Кучера та прокурора області Олександра Фільчакова через "зловживання службовим становищем".

Як повідомляє видання "Судовий репортер", заяву було подано 2 грудня заступником директора Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА до Державного бюро розслідувань.

Він заявив, що став свідком проникнення до службового приміщення невідомих осіб, які відмовились представитись і не надали жодних документів.

"Адвокат заявника викликала поліцію, яка встановила, що в приміщенні знаходився працівник Харківської обласної прокуратури Коновалюк Д.С., який зазначив, що знаходиться в приміщенні за погодженням з головою Харківської ОДА Кучером", – пише видання.

Проти Кучеренка та Фільчакова відкрили кримінальне провадження

На вимогу адвокатів працівник прокуратури не надав жодних документів на дозвіл проведення слідчих дій.

Заявник зазначав, що після зміни керівного складу Харківської прокуратури та призначення Фільчакова та Кучера, "з метою позапроцесуального збирання інформації, яка перебуває у віданні Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації та з метою тиску на персонал Департаменту, було порушено ряд штучних кримінальних проваджень".

Разом з тим Коновалюк заявив, що у провадженні Прокуратури перебуває ряд кримінальних проваджень які стосуються Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА та здійснення такого проникнення йому доручено Фільчаковим, нібито за погодженням із Кучером.

"На запитання адвокатів, які приїхали для надання правової допомоги, про наявність ухвали слідчого судді на проведення обшуку, або пред’явлення документу про надання добровільної згоди на проникнення до приміщення Директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації Жукова С.Є., останній жодної інформації не надав, після чого покинув приміщення Департаменту", – зазначили у виданні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Харкові, 6 листопада представив нового главу Харківської області. Ним став 34-річний адвокат Олексій Кучер.

також OBOZREVATEL писав про те, як Кучер опинився в політиці, про його дружбу з соратником Пшонки і любов до Росії.

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