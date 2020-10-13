У Харкові від коронавірусу померла дружина екскомбата "Слобожанщини"

У ніч проти 13 жовтня в Харкові через ускладнення, викликані коронавірусом, померла Інна Янголенко – ветеранка АТО і дружина екскомбата добровольчого батальйону міліції особливого призначення "Слобожанщина".

Про трагедію розповіла на особистій сторінці у Facebook волонтерка Олена Ловчиновська. За її словами, 2014 року Янголенко, будучи цивільною людиною, пішла захищати Україну і завжди була поруч із чоловіком.

"Не побоялася і вирушила з батальйоном в АТО. У 2015 машину, в якій перебували Андрій та Інна Янголенки, підірвали. Тоді, отримавши численні поранення, Інна буквально повернулася з того світу. У них двоє прекрасних синів, які люблять Україну. Легені Інни сильно постраждали під час вибуху і не витримали цю нову інфекцію COVID-19", – розповіла волонтерка.

У покійної залишився чоловік, двоє синів і мати, втім Ловчиновська додала, що смерть жінки стала великою втратою для всієї України. Тому вона запропонувала, щоб Янголенко як патріотку і захисницю країни поховали на Алеї Слави.

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