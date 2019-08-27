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У Харкові спалахнув новий скандал через проспект Жукова

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Окружний адміністративний суд Харкова відмовив провести слухання у справі про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова через "відсутність суспільного інтересу".

Про це повідомила в Fаcebook керівник Північно-Східного відділу Інституту національної пам'яті Марія Тахтаулова.

Вона розповіла, що харківським депутатам Ігорю Черняку і Дмитру Булаху, які оскаржили перейменування проспекту з Григоренка на Жукова в суді, відмовили в розгляді справи за правилами загального провадження.

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У Харкові спалахнув новий скандал через проспект Жукова

У Харкові спалахнув новий скандал через проспект Жукова

"Це означає, що ніяких слухань не буде. Суддя просто винесе рішення на підставі позовів і письмових пояснень сторін. Тобто, не буде можливості бути присутнім ні позивачам, ні громадськості, ні юристам міськради. Суд не побачив у цій справі суспільного інтересу", – пояснила Тахтаулова.

Користувачів обурив такий розклад. "Немає суспільного інтересу?", "В голові не вкладається", – написали в коментарях.

У Харкові спалахнув новий скандал через проспект Жукова
У Харкові спалахнув новий скандал через проспект Жукова
У Харкові спалахнув новий скандал через проспект Жукова
У Харкові спалахнув новий скандал через проспект Жукова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Декомунізація в Україні
Місце
Україна
Теги
Інститут національної пам'яті Декомунізация
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Одна фамилия «Тихт - аУлова» только чего стОит! Конечно, чем больше в Украине будет ордынских наименований улиц, тем комфортнее будет тихтауловым тихтаулить.
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Serov Oleg
Serov Oleg
памятнику Жукову быть,проспекту Жукова быть тоже.....сви.ноферма свидомая,можете навалить полные шаровары....
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Щас набегут кидаться какашками потомки тех, кого Жуков по зассаным схронам гонял...
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