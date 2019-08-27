У Харкові спалахнув новий скандал через проспект Жукова

Окружний адміністративний суд Харкова відмовив провести слухання у справі про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова через "відсутність суспільного інтересу".

Про це повідомила в Fаcebook керівник Північно-Східного відділу Інституту національної пам'яті Марія Тахтаулова.

Вона розповіла, що харківським депутатам Ігорю Черняку і Дмитру Булаху, які оскаржили перейменування проспекту з Григоренка на Жукова в суді, відмовили в розгляді справи за правилами загального провадження.

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"Це означає, що ніяких слухань не буде. Суддя просто винесе рішення на підставі позовів і письмових пояснень сторін. Тобто, не буде можливості бути присутнім ні позивачам, ні громадськості, ні юристам міськради. Суд не побачив у цій справі суспільного інтересу", – пояснила Тахтаулова.

Користувачів обурив такий розклад. "Немає суспільного інтересу?", "В голові не вкладається", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

2 червня в Харкові активісти націоналістичних організацій знесли пам'ятник Жукову.

Харківська міськрада 19 червня проголосував за повернення назви проспекту Жукова, який в 2016 році був перейменований на проспект Григоренка в рамках декомунізації.

11 липня пам'ятник Жукову повернули на місце.

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