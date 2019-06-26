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У Харкові спалахнув новий скандал через "проспект Жукова": усі деталі

3.2тЧитати матеріал російською

У Харкові на проспекті Григоренка невідомі особи вночі взялися замінювати таблички з назвою вулиці на "проспект маршала Жукова".

Про це йдеться в сюжеті "UA: Харків". Так, вони з'явилися на будинках уздовж проспекту №№ 17, 19, 21, 23, 31. Як розповів місцевий житель Сергій Тимохін, його знайомий, житель одного з будинків по проспекту, побачив драбину за вікном і вирішив, що до його сусідів намагаються проникнути невідомі.

"Біля будинку, біля його вікна, встановили драбину якісь люди, і, як йому здалося, полізли до сусідів. Оскільки він був сам у кімнаті, незрозуміло, що відбувалося, люди спустилися і поїхали. Це була біла "Волга" з драбиною на багажнику. Подзвонив, вийшов із дому, подивився, що так, вікно у сусідів ціле, але побачив, що змінена табличка. Питання: чому це відбувається вночі?" – підкреслив він.

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Перейменування проспекту Жукова

Перейменування проспекту Жукова

Скріншот із відео

На місце викликали поліцію. Люди, які змінювали таблички, не представилися. За їх словами, вони діють на підставі угоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Харківська міськрада 19 червня проголосував за повернення назви проспекту Жукова, який у 2016 році був перейменований у проспект Григоренка в рамках декомунізації. Це рішення підтримали 59 міських депутатів, 13 були проти.

2 червня в Харкові активісти націоналістичних організацій знесли пам'ятник Жукову.

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Місце
УкраїнаХарків
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Украинец сегодня в мире воспринимается...как...склочный вечно просящий и ноющий
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
CARGO 100:"с рекламным плакатом на шее "Мою, чищу, собираю и всё за умеренную плату." Как-то загадочно Вы пишете. А россиянин, стало быть наоборот: должен стоять с плакатом "Пачкаю, разрушают и всё бесплатно"?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Сидоров Андрей:"Украинец сегодня в мире воспринимается..." Вы это от лица ООН или воронежцев?
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CARGO 100
CARGO 100
"Вопрос: почему это происходит ночью?" – подчеркнул он. Молодец. Это единственный вопрос? Радуйся, шо Харьков еще не Хурькiв ....
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...а вы без скандалов вооще..жить можете????
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Сидоров Андрей:"Животные...а вы без скандалов вооще..жить можете????" И что Вам на это родственники ответили?
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