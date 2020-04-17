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17 квітня • оновлено в 13:51
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У Харкові школярі зворушливо привітали з Великоднем воїнів ЗСУ: відео

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Учні харківської школи №26 зворушливо привітали воїнів ЗСУ з Великоднем і оголосили про свою щорічну благодійну акцію для підтримки захисників, які несуть службу на Донбасі.

Відео зі зворушливим зверненням дітей з'явилося на сторінці блогу "Позивний Колим" в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У 2014 році в наш дім завітала війна. Хоробрі й мужні чоловіки та жінки стали на захист нашої Вітчизни. А ми, учні 26 школи міста Харків, продовжуємо проводити благодійну акцію "З Великоднем". На жаль, війна триває, а значить і триває наша акція. І ніяка самоізоляція та карантин не стануть нам на заваді", – сказав один зі школярів.

Школярі привітали воїнів ЗСУ з Великоднем

Школярі привітали воїнів ЗСУ з Великоднем

Скріншот відео

Після цього діти сфотографувалися з малюнками та побажаннями для воїнів Збройних Сил України та присвятили їм зворушливий вірш.

Нижче публікуємо його повний текст в оригіналі.

Живи Україно, живи!

Для сили, для правди, для волі.

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

До суду тебе не скують ланцюги,

І руки не скрутять ворожі.

Стоять твої вірні сини навкруги

З шаблями в руках на сторожі.

Стоять, присягають тобі на шаблях

І жити, і вмерти з тобою.

І прапори рідні в кривавих боях

Ніколи не вкрити ганьбою!

Як повідомляв OBOZREVATEL, оскільки багато захисників України змушені зустрічати Великдень на передовій, їм доставили туди 3 тисячі пасок. Так Героям вирішили нагадати про дім і підтримати бойовий дух.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Великдень
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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