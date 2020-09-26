У Харкові поклали квіти біля університету Кожедуба

У Харкові в суботу, 26 вересня, біля входу в національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба городяни почали масово покладати квіти в пам'ять про курсантів, які загинули в авіакатастрофі під Чугуєвом.

Про це повідомила "Страна", опублікувавши фото того, що відбувається біля навчального закладу.

Також журналісти видання поспілкувалися з місцевими жителями.

"Серед цих хлопців є сини тих, з ким разом я воював. На превеликий жаль, тепер є сім'я, в якій два герої. Для мене, як для пересічного громадянина, це велике горе. На жаль, ми платимо велику ціну за неналежне ставлення до українському війська", – сказав харків'янин Олександр.

Крім того, заступник начальника Харківського авіаційного університету з морально-психологічного забезпечення В'ячеслав Лук'яненко повідомив, що було вжито заходів щодо убезпечення всіх курсантів від спілкування з пресою через сильне емоційне потрясіння.

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