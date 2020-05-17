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17 травня • оновлено в 20:05
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У Харкові дівчина розбила елітний Porsche: фото і відео епічної ДТП

48.5т
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У Харкові дівчина влаштувала ДТП на елітному жовтому Porsche.

Як сказано в Telegram-каналі "Харків 1654", аварія сталася вдень у неділю, 17 травня.

Дівчина на спорткарі знесла дорожній знак на проспекті Правди за будівлею Держпрому, розбивши передню частину автомобіля.

При цьому в результаті ДТП ніхто не постраждав. Подробиці події встановлює поліція.

У Харкові дівчина розбила Porsche

У Харкові дівчина розбила Porsche

Telegram-канал "Харків 1654"

У Харкові дівчина розбила Porsche

У Харкові дівчина розбила Porsche

Telegram-канал "Харків 1654"

У Харкові дівчина розбила Porsche

У Харкові дівчина розбила Porsche

Telegram-канал "Харків 1654"

У Харкові дівчина розбила Porsche

У Харкові дівчина розбила Porsche

Telegram-канал "Харків 1654"

У Харкові дівчина розбила Porsche

У Харкові дівчина розбила Porsche

Telegram-канал "Харків 1654"

У Харкові дівчина розбила Porsche

У Харкові дівчина розбила Porsche

Telegram-канал "Харків 1654"

У Харкові дівчина розбила Porsche

У Харкові дівчина розбила Porsche

Telegram-канал "Харків 1654"

У Харкові дівчина розбила Porsche

У Харкові дівчина розбила Porsche

Telegram-канал "Харків 1654"

У Харкові дівчина розбила Porsche

У Харкові дівчина розбила Porsche

Telegram-канал "Харків 1654"

У Харкові дівчина розбила Porsche

У Харкові дівчина розбила Porsche

Telegram-канал "Харків 1654"

У Харкові дівчина розбила Porsche

У Харкові дівчина розбила Porsche

Telegram-канал "Харків 1654"

Як писав OBOZREVATEL, напередодні у Вінницькій області п'яна жінка на Opel Vectra наїхала на велосипедистку і двох її малолітніх дітей, а також знесла цементний паркан.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Харків
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