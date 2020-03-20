У Харкові через карантин влаштували бунт і розбили трамвай: фото й відео з місця

У п'ятницю, 20 березня, в Харкові пасажири заблокували рух кількох гілок трамваїв через обмеження перевозити не більше як 10 осіб у вагоні.

Протести переросли в бійки, а в одному з трамваїв розбили вікно. На місця інцидентів прибули поліція та бійці Нацгвардії. Фото й відео опублікували в соцмережах (щоб подивитися, докрольте новину до кінця).

Сутички місцевих жителів з водіями відбулися на зупинці "Станція метро "Академіка Павлова", перехрестях вулиці Героїв Праці та Академіка Павлова, проспекту Тракторобудівників та вулиці Немишлянська, вулиць Морозова і Киргизької, Салтівського шосе і проспекту Тракторобудівників, на колі 602 м/р, а також на Холодній горі та в районі Південної залізниці.

Facebook Юрія Сидоренка

Про проблеми, що виникли, повідомив директор департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко.

newsroom.kh.ua

"В одному трамваї розлючені пасажири розбили лобове скло. Для розблокування руху всюди викликаємо поліцію, але це поки мало допомагає. Оскільки на зазначених ділянках транспорт заблокований, як ви розумієте, трамваї далі не йдуть, люди на зупинках за маршрутом не знають, через що затримка", – написав він.

Telegram-канал ХС/Харків

Telegram-канал ХС/Харків

Telegram-канал ХС/Харків

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в багатьох містах помітили порушення – люди набивалися десятками в маршрутки й не надягали захисні маски.

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