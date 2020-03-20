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20 березня • оновлено в 10:43
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У Харкові через карантин влаштували бунт і розбили трамвай: фото й відео з місця

8.3т
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У п'ятницю, 20 березня, в Харкові пасажири заблокували рух кількох гілок трамваїв через обмеження перевозити не більше як 10 осіб у вагоні.

Протести переросли в бійки, а в одному з трамваїв розбили вікно. На місця інцидентів прибули поліція та бійці Нацгвардії. Фото й відео опублікували в соцмережах (щоб подивитися, докрольте новину до кінця).

Сутички місцевих жителів з водіями відбулися на зупинці "Станція метро "Академіка Павлова", перехрестях вулиці Героїв Праці та Академіка Павлова, проспекту Тракторобудівників та вулиці Немишлянська, вулиць Морозова і Киргизької, Салтівського шосе і проспекту Тракторобудівників, на колі 602 м/р, а також на Холодній горі та в районі Південної залізниці.

У Харкові через карантин влаштували бунт і розбили трамвай

Facebook Юрія Сидоренка

Про проблеми, що виникли, повідомив директор департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко.

У Харкові через карантин влаштували бунт і розбили трамвай

newsroom.kh.ua

"В одному трамваї розлючені пасажири розбили лобове скло. Для розблокування руху всюди викликаємо поліцію, але це поки мало допомагає. Оскільки на зазначених ділянках транспорт заблокований, як ви розумієте, трамваї далі не йдуть, люди на зупинках за маршрутом не знають, через що затримка", – написав він.

У Харкові через карантин влаштували бунт і розбили трамвай

Telegram-канал ХС/Харків

У Харкові через карантин влаштували бунт і розбили трамвай

Telegram-канал ХС/Харків

У Харкові через карантин влаштували бунт і розбили трамвай

Telegram-канал ХС/Харків

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в багатьох містах помітили порушення – люди набивалися десятками в маршрутки й не надягали захисні маски.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна Харків
Тег
карантин
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Хохол, но не дебил
Хохол, но не дебил
Тоже мне новость. Кого-то это удивило?
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
А где же горящие покрышки? Как то слабенько бунтуют, без огонька.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Подвесов Торсион, Покрышки без них сгорели, самостоятельно) Правда в Кyеве) https://www.obozrevatel.com/kiyany/pozhar-v-kieve-sejchas-popal-na-foto-i-video.htm
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Мосфильмовская постановка.
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