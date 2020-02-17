У Харкові біля ТЦ знайшли бомбу: перші подробиці

У Харкові біля ТРЦ "Французький бульвар" знайшли в урні вибуховий пристрій.

Як повідомили на сайті Головного управління Національної поліції у Харківській області, інцидент трапився о першій годині ранку 17 лютого.

Підозрілий предмет знайшли охоронці торговельного центру, коли проводили огляд території. На місце виїхали вибухотехніки, кінологи та поліція.

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"Саморобний вибуховий пристрій було виявлено в урні біля входу до торговельного центру по вулиці Академіка Павлова. За адресою одразу виїхали спеціалісти вибухотехнічного управління ГУНП у Харківській області та слідчо-оперативна група Московського відділу поліції. На місці події правоохоронці виявили саморобний вибуховий пристрій, який було знешкоджено", – йдеться у повідомленні.

Спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко підтвердив, що вибухівка була створена на основі гранати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в поліцію надійшло повідомлення, що в салоні еротичного масажу "Чао Янь" на вулиці Великій Арнаутській закладено бомбу в еквіваленті 1 кг тротилу.

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