У Харківській обллікарні колапс через COVID-19: медсестри падають із ніг, хворі лежать у коридорі

Харківська обласна інфекційна клінічна лікарня зіткнулася з труднощами через великий наплив хворих на коронавірус.

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Завантаженість ліжкомісць там становить 100%, а медиків катастрофічно не вистачає. Про це пише Telegram-канал "Харків 1654", посилаючись на слова волонтерки Наталі Попової.

Зазначається, що відділення інтенсивної терапії медустанови переповнене хворими. У палатах лежать 12 пацієнтів із COVID-19. Водночас довелося доставити 13-те ліжко – в коридорі біля реанімації, щоб хворий був під наглядом лікарів.

"Медиків досі в обріз. Незважаючи на плани відкрити 2-ге реанімаційне відділення і провести додаткову кисневу трасу. Поки це неможливо... через брак персоналу. Трасу кинуть, а медиків для бригад немає. Добре, що завтра чекають концентратори", – йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що стан усіх 13-ти пацієнтів із позитивним ПЛР-тестами COVID-19 не дозволяє їх перевести в "чорнобильську" лікарню (Харківський обласний диспансер радіаційного захисту).

"Попереду ніч, і вони борються. Ми продовжуємо пошук медиків!" – цитують у повідомленні волонтера.

У лікарні не вистачає місць для хворих на COVID-19 (Telegram-канал "Харків 1654")

Зі свого боку завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії в Харківській медичній академії післядипломної освіти Володимир Корсунов додав, що 12 пацієнтів в обллікарні під'єднано до апаратів ШВЛ. Водночас медсестри буквально падають із ніг.

"Це на дві лікарі та на дві медичні сестри. Зрозуміло, що переводити з реанімації нікого. Ніч попереду. Вирішили зробити тринадцяте місце з кисневим концентратором та машиною для CPAP–терапії, адже вільних кисневих кранів уже немає. Медсестри мало не плачуть: "Нас лише дві, як ми будемо працювати, адже за штатом можемо лікувати трьох, лікуємо шістьох, а буде ще сьомий, ми падаємо з ніг!" – написав він у Facebook.

Медик додав, що згодом дійсно з'явився сьомий пацієнт – літня жінка в украй важкому стані.

"Ще не ранок... що нас чекає далі? Спаси Господи наші душі і душі наших пацієнтів", – підсумував він.

Скриншот повідомлення (Telegram-канал "Харків 1654")

Пост медика (Facebook Vladimir Korsunov)

Як повідомляв OBOZREVATEL, із Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту, де розгорівся протест через те, що установа почала приймати на лікування хворих із коронавірусом, звільнилося багато медпрацівників.