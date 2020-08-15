У гуртожитку Запоріжжя – спалах COVID-19: заразилися 29 іноземців

У гуртожитку Запорізького медуніверситету вже у 29-ти іноземних студентів виявлено коронавірус (COVID-19).

Як повідомляє офіційний сайт Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, масовий спалах коронавірусної інфекції трапився в гуртожитку вишу.

Перший випадок захворювання зафіксовано 11 серпня у студента 2-го курсу іноземного факультету. Потім позитивний результат на COVID-19 отримано під час тестування його сусіда по кімнаті.

Хворих госпіталізували в обласну інфекційну клінічну лікарню.

Медпрацівники обстежили 72-х контактних студентів іноземного факультету медуніверситету. Станом на ранок 15 серпня коронавірус виявлено у 29-ти осіб.

Із них 25 із легким перебігом захворювання – госпіталізовано в Запорізьку міську лікарню №7, ще 4 людини із захворюванням середнього ступеня тяжкості госпіталізовано в обласну інфекційну лікарню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інфікованими виявилися студенти з Індії, які не змогли відлетіти на батьківщину під час літніх канікул через пандемію коронавірусу.

Раніше в одному з гуртожитків Київського політехнічного інституту трапився спалах коронавірусу – такий діагноз поставили 52-м курсантам, що становить третину від усіх мешканців.

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