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8 квітня • оновлено в 22:05
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/ Суспільство

У "Голосі" вимагають продовження заборони пропагандистських сайтів та соцмереж

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Депутат фракції "Голос" Роман Лозинський вимагає продовжити дію указів про блокування доступу в Україні до російських соцмереж "ВКонтакте" та "Одноклассники", а також пропагандистських сайтів, який можуть відновити вже через місяць.

Відповідну заяву він опублікував у своєму Facebook. "Вже 15 травня минає трирічний термін дії рішення РНБО про санкції до російських компаній. Чи хтось чув, аби Рада нацбезпеки продовжувала дію рішення чи хоча б обговорювала його? Я – ні", – наголосив він.

"Сьогодні надіслав депутатське звернення до Президента, РНБО, Кабміну, та СБУ. Вимагаю невідкладно продовжити санкції та блокування соцмереж країни-агресора", – закликав Лозинський.

Лозинський вимагає продовжити дію указів про блокування доступу до російських соцмереж

Лозинський вимагає продовжити дію указів про блокування доступу до російських соцмереж

Фото з відкритих джерел

Нардеп нагадав, що влада не має права "сприяти агресору вести гібридну війну в інформаційному полі і заробляти гроші на українцях".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні запропонували оподаткувати всі соціальні мережі та популярні сайти. До таких можуть потрапити Google, YouTube, Facebook, Apple та деякі інші.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Артем Лозінський
Теги
вконтакте Партія Вакарчука "Голос"
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
а славку значит можно ездить к агрессору с концертами
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Он Алекс
Он Алекс
Пусть попробуют только разрешить этой гадости работать в Украине, ещё троляк российский как ниже надо обнулить...
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Вонючий укроскот В дупу ебу
Вонючий укроскот В дупу ебу
Он Алекс, торгуй на трассе своей жопой молча
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
фaшиcтcкaя диктaтуpa Идиoкpaтии и б*ндepoвцeв.
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