Депутат фракції "Голос" Роман Лозинський вимагає продовжити дію указів про блокування доступу в Україні до російських соцмереж "ВКонтакте" та "Одноклассники", а також пропагандистських сайтів, який можуть відновити вже через місяць.

Відповідну заяву він опублікував у своєму Facebook. "Вже 15 травня минає трирічний термін дії рішення РНБО про санкції до російських компаній. Чи хтось чув, аби Рада нацбезпеки продовжувала дію рішення чи хоча б обговорювала його? Я – ні", – наголосив він.

"Сьогодні надіслав депутатське звернення до Президента, РНБО, Кабміну, та СБУ. Вимагаю невідкладно продовжити санкції та блокування соцмереж країни-агресора", – закликав Лозинський.

Лозинський вимагає продовжити дію указів про блокування доступу до російських соцмереж Фото з відкритих джерел

Нардеп нагадав, що влада не має права "сприяти агресору вести гібридну війну в інформаційному полі і заробляти гроші на українцях".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні запропонували оподаткувати всі соціальні мережі та популярні сайти. До таких можуть потрапити Google, YouTube, Facebook, Apple та деякі інші.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал