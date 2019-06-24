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"У Європі популярні!" Епіфаній висловився про одностатеві шлюби

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Глава Православної церкви України Епіфаній заявив, що церква не буде втілювати в життя речі, які суперечать біблійному вченню.

Зокрема, йдеться про одностатеві шлюби, сказав митрополит в інтерв'ю журналу "Новий Час".

"Православне християнство — частина європейської цивілізації, ми завжди були європейцями. Можемо привнести в західну цивілізацію духовно добре, але точно не будемо втілювати в життя речі, які суперечать біблійному вченню, наприклад, одностатеві шлюби, а ми бачимо, наскільки це там популярно" , — заявив глава ПЦУ.

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Митрополит Епіфаній

Митрополит Епіфаній

"Радіо НВ"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Православна церква України
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
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