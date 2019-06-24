"У Європі популярні!" Епіфаній висловився про одностатеві шлюби

Глава Православної церкви України Епіфаній заявив, що церква не буде втілювати в життя речі, які суперечать біблійному вченню.
Зокрема, йдеться про одностатеві шлюби, сказав митрополит в інтерв'ю журналу "Новий Час".
"Православне християнство — частина європейської цивілізації, ми завжди були європейцями. Можемо привнести в західну цивілізацію духовно добре, але точно не будемо втілювати в життя речі, які суперечать біблійному вченню, наприклад, одностатеві шлюби, а ми бачимо, наскільки це там популярно" , — заявив глава ПЦУ.
Митрополит Епіфаній
"Радіо НВ"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Епіфаній заявляв, що представників ЛГБТ-спільноти допустять до причастя, якщо вони покаються в гріхах і виправлять помилки.
Також митрополит вважає, що теми гендеру та ЛГБТ були нав'язані культурою Заходу.
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