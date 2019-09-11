Головна Новини
11 вересня • оновлено в 11:29
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"У долі зле почуття гумору": спливла важлива деталь про винуватця полону Сенцова

8.4т Читати матеріал російською

Фігурант сфабрикованої справи Олега Сенцова, Олексій Чирній, який давав свідчення проти нього, не відмовився від них і розраховував вийти з в'язниці на 13 років раніше за режисера.

Тепер же він буде відбувати максимальне покарання з чотирьох політичних в'язнів Кремля, затриманих окупантами у цій справі. Про цей нюанс на своїй сторінці у Facebook розповів український журналіст Павло Казарін.

"У справі Сенцова було четверо затриманих. Сам Олег. Кольченко. Афанасьєв. І Чирній. Вся справа будувалася на свідченнях останніх двох. Пізніше на суді Геннадій Афанасьєв відмовиться від своїх слів і розповість, що свідчення вибивали під тортурами. А ось Олексій Чирній промовчить. Тому що угода зі слідством", – пише він.

Новини
"Йому простіше віддати Кремль!" Сенцов висловив позицію Путіна щодо Криму

Олег Сенцов

Олег Сенцов

"РБК-Україна"

В результаті Чирній отримав сім років в'язниці і мав вийти на 13 років раніше за Сенцова і на три роки раніше за Кольченка.

"У підсумку Сенцов, Кольченко і Афанасьєв уже в Києві. А термін Чирнія закінчиться лише через два роки. У долі дуже зле почуття гумору. Моралі не буде", – підсумував Казарін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сенцов розповів, як він ставиться до колишнього в'язня Кремля Геннадія Афанасьєва, чиї свідчення стали підставою для затримання режисера. За його словами, у нього немає ніяких образ, претензій і дій щодо Афанасьєва, однак спілкуватися з ним він не зобов'язаний.

Сам Афанасьєв розкритикував журналістів на пресконференції Сенцова і Олександра Кольченка за компроматні запитання про себе.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Обмін полоненими
Особи
Павло Казарін Олег Сенцов Олексій Чирній Геннадій Афанасьєв Олександр Кольченко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
8
Смішно
13
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Дудко Олег
Дудко Олег
Сенцова и подельников ждёт суд и срок на Украине, они сдали ФСБ подотчетную взрывчатку и оружие.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel