"У долі зле почуття гумору": спливла важлива деталь про винуватця полону Сенцова

Фігурант сфабрикованої справи Олега Сенцова, Олексій Чирній, який давав свідчення проти нього, не відмовився від них і розраховував вийти з в'язниці на 13 років раніше за режисера.

Тепер же він буде відбувати максимальне покарання з чотирьох політичних в'язнів Кремля, затриманих окупантами у цій справі. Про цей нюанс на своїй сторінці у Facebook розповів український журналіст Павло Казарін.

"У справі Сенцова було четверо затриманих. Сам Олег. Кольченко. Афанасьєв. І Чирній. Вся справа будувалася на свідченнях останніх двох. Пізніше на суді Геннадій Афанасьєв відмовиться від своїх слів і розповість, що свідчення вибивали під тортурами. А ось Олексій Чирній промовчить. Тому що угода зі слідством", – пише він.

Олег Сенцов "РБК-Україна"

В результаті Чирній отримав сім років в'язниці і мав вийти на 13 років раніше за Сенцова і на три роки раніше за Кольченка.

"У підсумку Сенцов, Кольченко і Афанасьєв уже в Києві. А термін Чирнія закінчиться лише через два роки. У долі дуже зле почуття гумору. Моралі не буде", – підсумував Казарін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сенцов розповів, як він ставиться до колишнього в'язня Кремля Геннадія Афанасьєва, чиї свідчення стали підставою для затримання режисера. За його словами, у нього немає ніяких образ, претензій і дій щодо Афанасьєва, однак спілкуватися з ним він не зобов'язаний.

Сам Афанасьєв розкритикував журналістів на пресконференції Сенцова і Олександра Кольченка за компроматні запитання про себе.

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