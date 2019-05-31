У Дніпрі священик РПЦ відмовився причащати дитину бійця АТО

У Дніпрі священик РПЦ в Україні відмовився причащати дитину, хрещену в Православній Церкві України.

Як сказано в сюжеті на "СТБ", батько дитини воював в зоні АТО, його доньку хрестив військовий капелан отець Дмитро. Але священик поїхав на Донбас, не встигнувши причастити дівчинку.

У результаті сім'я вирішила звернутися в найближчий храм, який відносився до РПЦ. У церкві сім'ї відмовили, заявивши, що не визнають ПЦУ і не вважають її канонічною. Отець Марсалій відмовився причащати дитину, яку хрестили в іншій церкві.

"Проблема в тому, що на сьогоднішній день Київський патріархат не визнає помісні церкви. Але Бог один. Ми ж не поділяємо церкву", – пояснював він.

При цьому отець Дмитро дізнавшись про події дуже обурився. За його словами, надання Томосу про автокефалію зняло всі питання з приводу визнання ПЦУ.

"Таїнство здійснює не людина, таїнство здійснює не патріарх. Таїнство здійснює Святий Дух. Говорити про те, чи дійсно таїнство чи ні – це називається хула на Духа Святого. Це гріх, який не коли не прощається", – заявив він.

Отець Дмитро підкреслив, що відмова причащати маленьку дитину – поведінка, що не гідна священика. Він додав, що християнин і священик повинен керуватися, в першу чергу, канонами, а не приписами собору іншої країни або помісного собору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в РПЦ закликали кардинально переглянути систему виховання хлопчиків в Росії, щоб з них виросли "справжні чоловіки".

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