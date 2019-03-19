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"У десять разів гірше стало!" Жителів Криму "вбив" прихід Росії

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Жителі Криму поскаржилися на погіршення рівня життя за п'ять років з моменту анексії півострова Росією.

"Ще гірше стало. Ціни задавили. Я боюся сказати чесно, бо мене можуть посадити. Гірше стало!" — сказав одна з місцевих жительок. Відео опитування опублікувало видання "Крим. Реалії".

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За словами іншої жінки, виникли серйозні проблеми з пошуком роботи.

"Взагалі все стало важче. Нас робота лише хвилює. Роботи менше", — зазначила вона.

При цьому деякі кримчани все ж відзначають позитивні зрушення: нібито стало більше продуктів і були завершені будівництва.

Кримчани поскаржилися на анексію

Кримчани поскаржилися на анексію

Алтапресс

"У десять разів гірше стало! Кожен день ціни піднімають на все. А їжа — все мотлох. Що стосується продуктів харчування — це собаки не хочуть, коти не хочуть",— поскаржився місцевий житель.

Також пенсіонери жаліються на відсутність імпортних ліків, які запросто можна було дістати за України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України. Зокрема з відповідною заявою виступив спікер Державної думи В'ячеслав Володін. При цьому глава російського парламенту назвав "анексією" період перебування Криму у складі України.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А чего сидят то в оккупации?
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
При хохлах сейчас конечно лучше было бы.
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Знакомые москвичи действительно жаловались на плохую жратву российского производства и затаривались у нас бандеровскими продуктами .
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
ДЯЧОК СТЬОПА, ну да, мне расскажи как в москве жрать нечего или какая плохая жратва и ежиков подъеают, а кто побогаче, тот с Украины контрабанду достает..)))
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Юг Руси
Юг Руси
ДЯЧОК СТЬОПА, у вас-то она откуда хорошая? Ничего своего не осталось
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