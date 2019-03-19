"У десять разів гірше стало!" Жителів Криму "вбив" прихід Росії

Жителі Криму поскаржилися на погіршення рівня життя за п'ять років з моменту анексії півострова Росією.

"Ще гірше стало. Ціни задавили. Я боюся сказати чесно, бо мене можуть посадити. Гірше стало!" — сказав одна з місцевих жительок. Відео опитування опублікувало видання "Крим. Реалії".

За словами іншої жінки, виникли серйозні проблеми з пошуком роботи.

"Взагалі все стало важче. Нас робота лише хвилює. Роботи менше", — зазначила вона.

При цьому деякі кримчани все ж відзначають позитивні зрушення: нібито стало більше продуктів і були завершені будівництва.

Кримчани поскаржилися на анексію Алтапресс

"У десять разів гірше стало! Кожен день ціни піднімають на все. А їжа — все мотлох. Що стосується продуктів харчування — це собаки не хочуть, коти не хочуть",— поскаржився місцевий житель.

Також пенсіонери жаліються на відсутність імпортних ліків, які запросто можна було дістати за України.

"В десять раз хуже стало": крымчане о жизни после аннексии. ОПРОС pic.twitter.com/BqzA7kC4DR — Крым. Реалии (@krymrealii) 19 марта 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України. Зокрема з відповідною заявою виступив спікер Державної думи В'ячеслав Володін. При цьому глава російського парламенту назвав "анексією" період перебування Криму у складі України.

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