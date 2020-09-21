У "червоних" зонах України встановили нові карантинні обмеження. Список

У регіонах України, які увійшли до "червоних" карантинних зон, встановлено нові обмеження.

Як повідомляється на урядовому порталі, таке рішення ухвалила 21 вересня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із урахуванням пропозицій регіональних комісій ТЕБ та НС.

Так, з 00:00 22 вересня буде обмежено:

у м. Чопі Закарпатської області

регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним та міським транспортом, крім легкових авто, в яких кількість пасажирів, разом з водієм, не більше ніж п’ять осіб без врахування дітей віком до 14 років. Користуватися службовим транспортом дозволено за умови забезпечення водіїв та пасажирів засобами індивідуального захисту та в межах кількості місць для сидіння і винятково за маршрутами руху, про які не менш ніж за 2 години повідомлено Нацполіцію;

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення;

відвідування закладів освіти;

приймання відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, закладах торговельного і побутового обслуговування тощо. Виняток: торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, насінням. Також дозволено провадження банківської та страхової діяльності, медичної практики, ветеринарної практики, автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів, об’єктів поштового зв’язку. Можна надавати послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень.

відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім тих, які надають екстрені соціальні послуги, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.

у Перемишлянському та Пустомитівському районах Львівської області

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення;

приймання відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, закладах торговельного і побутового обслуговування. Обмеження не стосується торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, насінням. Також працюватимуть банківські та страхові установи, дозволяється медична практика, ветеринарна практика, діяльність автозаправних комплексів, діяльність з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, комп’ютерів, побутових виробів, об’єктів поштового зв’язку. Заклади громадського харчування можуть здійснювати адресну доставку замовлень;

відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування). Виняток: установи і заклади з надання соціальних послуг екстрено, центри обліку бездомних осіб, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, соціальне патрулювання.

у м. Бережани та у Заліщицькому, Збаразькому, Тернопільському районах Тернопільської області

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення;

приймання відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, закладах торговельного і побутового обслуговування. Дозволяється торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, пестицидами, насінням і садивним матеріалом. Також дозволено провадження банківської та страхової діяльності, медичної практики, ветеринарної практики, автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку. Заклади громадського харчування можуть здійснювати адресну доставку замовлень;

відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сімом, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.

у м. Славуті та у Волочиському районі Хмельницької області

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення;

відвідування закладів освіти здобувачами освіти, за виключенням закладів дошкільної освіти;

приймання відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, закладах торговельного і побутового обслуговування тощо. Виняток: торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, насінням. Також дозволено провадження банківської та страхової діяльності, медичної практики, ветеринарної практики, автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів, об’єктів поштового зв’язку. Можна надавати послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;

відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів які надають соціальні послуги екстрено, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.

у м. Каневі Черкаської області

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення;

відвідування закладів освіти здобувачами освіти;

приймання відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, закладах торговельного і побутового обслуговування. Обмеження не стосується торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, насінням. Також працюватимуть банківські та страхові установи, дозволяється медична практика, ветеринарна практика, діяльність автозаправних комплексів, діяльність з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, комп’ютерів, побутових виробів, об’єктів поштового зв’язку. Заклади громадського харчування можуть здійснювати адресну доставку замовлень;

відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування). Виняток: установи і заклади з надання соціальних послуг екстрено, центри обліку бездомних осіб, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, соціальне патрулювання.

у Герцаївському, Кельменецькому районах Чернівецької області

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення;

відвідування закладів освіти;

приймання відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, закладах торговельного і побутового обслуговування тощо. Виняток: торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, насінням. Також дозволено провадження банківської та страхової діяльності, медичної практики, ветеринарної практики, автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів, об’єктів поштового зв’язку. Можна надавати послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;

відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів які надають соціальні послуги екстрено, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.

у м. Ніжині та Носівському районі Чернігівської області

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сферах культури, кінотеатрів, закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, торговельного і побутового обслуговування населення. Крім торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом. Дозволено банківську та страхову діяльності, а також медичну практику, ветеринарну практику, діяльність автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку. Також можна надавати послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;

відвідування установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 21 вересня в Україні почав діяти новий поділ на карантинні зони, введений через поширення коронавірусної хвороби COVID-19.