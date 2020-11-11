У Черкасах жінка з COVID-19 народила дитину на землі під закритою лікарнею

У Черкасах жінка народила просто на землі під закритою обласною лікарнею, тому що мала позитивний тест на коронавірус.

Дитину Євгенії Кіркичі прийняв її чоловік Олександр. Про це повідомляється в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як розповів чоловік, народжувати його дружина повинна була не тут, але вся сім'я перехворіла на COVID-19. Тому він привіз породіллю, перейми у якої почалися посеред ночі, в обласну лікарню. Ця установа приймає інфікованих пацієнтів.

В дорозі Олександр зателефонував лікарці, яка й повинна була приймати пологи, якби не коронавірус. Та зі свого боку зателефонувала своєму колезі з обласної лікарні. Однак, двері посеред ночі їм ніхто не відчинив.

"У мене вже доходило до істерики: кричати не було сенсу, тут ніхто не відчиняє. Ми дзвонили, я тричі бігав до дівчат на інший вхід, вони також нічим не допомогли. Я просив про допомогу, у мене дружина народжувала", – розповів Олександр.

У результаті жінка народила дитину під вишнею на розстеленій куртці чоловіка. Під лікарню з дому приїхала лікарка, проте дитина була вже на руках у батька.

Коли немовля з'явилося на світ, двері лікарні відчинили і до породіллі підійшов медперсонал.

"Бригада вийшла з інвалідним візком, я не розумію, чим вони думали, вибираючи такий візок. Вона не могла сісти, вона була в штанях, штани приспущені, дитина в руках, плацента не перерізана, вона не могла сісти. Вони не поспішаючи пішли.

Знаєте, що мене найбільше здивувало? Усі були дуже повільні, за винятком лікарки, яка їхала. Усі були дуже повільні, ніхто не поспішав, у всіх все було добре", – поділився чоловік породіллі. Пуповину перерізали вже в пологовому залі.

В обласній лікарні пологи на землі назвали неординарною ситуацією. Вони пояснили, що жінці варто було викликати швидку. Крім того, молодий батько пішов до загального приймального відділення, а треба було в перинатальне. А вже звідти жінку направили б до "коронавірусного".

Заступник головного лікаря Черкаської обласної лікарні Наталія Лакуста заявила, що затримка із персоналом трапилася тому, що медикам потрібно багато часу, щоб надягнути захисну уніформу.

У лікарні пообіцяли провести службове розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні необхідний новий карантин, оскільки вільні місця для госпіталізації інфікованих можуть закінчиться вже до середини грудня, завив прем'єр Денис Шмигаль.