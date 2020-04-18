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18 квітня • оновлено в 14:12
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У Черкасах у розпал пандемії витратили 190 тис. грн на металеве яйце

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У Черкаській міській раді в розпал пандемії коронавірусу витратили 196 000 гривень на встановлення кованої писанки в сквері навпроти будівлі облради.

Дані про закупівлю місцевий Департамент освіти та гуманітарної політики оприлюднив в системі "Прозорро" 17 серпня.

У Черкасах встановили металеву писанку

У Черкасах встановили металеву писанку

колаж

Постачальником виробу є черкаський гравер Іван Лавриненко. Відомо, що сквер, де вже встановили писанку, знаходиться на балансі комунального підприємства "Дирекція парків".

Як сказав керівник департаменту освіти та гуманітарної політики Сергій Воронов, виріб був придбаний і встановлений у зв'язку з його фактичним виконанням місцевими художниками і відмовлятися від нього в зв'язку з пандемією COVID-19 "не було сенсу", передає 18000.com.ua.

При цьому зараз діють обмеження щодо відвідування публічних місць, в тому числі й скверів і парків.

Встановлена кована писанка

Встановлена кована писанка

Фото Сергія Костенка

"Вирішили показати всім, в тому числі і тим, чиї вікна виходять на це яйце, свої металеві причандалля... Однак "бабок" у пандемію і карантин вистачило тільки на одне, але це вже таке", – висміяв ситуацію у Facebook користувач Артур Чеміріс.

У Черкасах у розпал пандемії витратили 190 тис. грн на металеве яйце

Прозорро

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 18 квітня в Черкаській області виявлено 141 випадок COVID-19. Всього в Україні підтверджено 5106 діагнозів нового коронавірусу. Померли 133 особи, 275 пацієнтів повністю одужали.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Великдень
Місце
Україна Черкаси
Теги
ProZorro карантин скандали фотографии
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  • УКРАЇНА:

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    Вилікувалися: 275. Померли: 133.

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