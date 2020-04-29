У Балаклії біля найбільшого військового складу України спалахнула пожежа

У Балаклії Харківської області неподалік від військового арсеналу, де в 2019 році сталися вибухи, розгорілася масштабна пожежа.

Вогонь спалахнув на виїзді з міста на окружній дорозі близько 12:30 29 квітня, передає UA:Харків. Відомо, що загорілася суха трава (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Пожежа в Балаклії Скрін відео

kh.dsns.gov.ua

Із вогнем борються три відділення рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Загрози розповсюдження немає.

За словами представника ДСНС у Харківській області Ігоря Лупандіна, пожежа сталася по іншу сторону арсеналу, а її площа становить 350 квадратних метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ніч на 23 березня 2017 року у Балаклії горів найбільший в Україні склад боєприпасів.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради встановила, що це було навмисне мінування і підрив.

15 листопада 2019 року в Балаклії знову прогриміли десятки вибухів на військових складах, які привели до загибелі двох саперів.

24 квітня в Раді повідомили, що причиною вибухів на військових складах у місті могли стати спеціально закладені в землю кумулятивно-фугасні снаряди, а не атака безпілотника.

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