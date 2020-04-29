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29 квітня • оновлено в 22:29
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У Балаклії біля військових складів спалахнула пожежа. Відео

1.9т
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У Балаклії Харківської області неподалік від військового арсеналу, де в 2019 році сталися вибухи, розгорілася масштабна пожежа.

Вогонь спалахнув на виїзді з міста на окружній дорозі близько 12:30 29 квітня, передає UA:Харків. Відомо, що загорілася суха трава (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Пожежа в Балаклії

Пожежа в Балаклії

Скрін відео

У Балаклії біля найбільшого військового складу України спалахнула пожежа

kh.dsns.gov.ua

Із вогнем борються три відділення рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Загрози розповсюдження немає.

За словами представника ДСНС у Харківській області Ігоря Лупандіна, пожежа сталася по іншу сторону арсеналу, а її площа становить 350 квадратних метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дарина Дурова
Місце
Україна Харків
Теги
пожежа видео Балаклія ГосЧС
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
еще до сих пор людямм не выплатили за прошлые разрушения
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Праздничный салют ожидается?
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