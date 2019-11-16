У Авакова задумали "церковну" реформу поліції: що це значить

"Для підтримки психічного здоров'я" співробітників у Національній поліції України можуть ввести капеланську службу.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з капеланами силових структур США, повідомляє пресслужба МВС. Така ідея виникла у міністра після спілкування з Всеукраїнською радою церков.

За словами Авакова, багато співробітників МВС є учасниками бойових дій.

"В умовах війни на сході і майбутнього світу роль церков дуже сильна", - вважають в міністерстві.

У поліції може з'явиться капеланська служба

Там нагадали, що капеланська служба впроваджена вже в структуру Нацгвардії і Держприкордонслужби. В НГУ навіть розробили і виготовили "мобільний комплекс духовної підтримки".

"Потрібно також підвищувати обізнаність співробітників з цього питання і створювати доступні програми для підтримки психічного здоров'я", - зазначив Аваков.

Капелани силових структур США висловили готовність допомогти зміцнити інститут капеланстава в Україні.

Як писав OBOZREVATEL, в районі Попасної Луганської області терористи обстріляли машину Збройних сил України, в результаті загинув капелан, четверо військових отримали поранення.

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