У Авакова задумали "церковну" реформу поліції: що це значить

"Для підтримки психічного здоров'я" співробітників у Національній поліції України можуть ввести капеланську службу.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з капеланами силових структур США, повідомляє пресслужба МВС. Така ідея виникла у міністра після спілкування з Всеукраїнською радою церков.
За словами Авакова, багато співробітників МВС є учасниками бойових дій.
"В умовах війни на сході і майбутнього світу роль церков дуже сильна", - вважають в міністерстві.
У поліції може з'явиться капеланська служба
Там нагадали, що капеланська служба впроваджена вже в структуру Нацгвардії і Держприкордонслужби. В НГУ навіть розробили і виготовили "мобільний комплекс духовної підтримки".
"Потрібно також підвищувати обізнаність співробітників з цього питання і створювати доступні програми для підтримки психічного здоров'я", - зазначив Аваков.
Капелани силових структур США висловили готовність допомогти зміцнити інститут капеланстава в Україні.
Як писав OBOZREVATEL, в районі Попасної Луганської області терористи обстріляли машину Збройних сил України, в результаті загинув капелан, четверо військових отримали поранення.
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